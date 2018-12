Voor ons is het nog even wachten op het nieuwe jaar maar aan de andere kant van de wereld is 2019 al begonnen. In Sydney en Auckland gingen ze het jaar in met een prachtig vuurspektakel. Ook in Zuid- en Noord-Korea telden ze al af naar 2019. In Peking was het zonder vuurwerk maar met een muzikale show. Straks zijn nog andere grootsteden zoals Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en Bangkok (Thailand) aan de beurt.