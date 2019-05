Zo renoveerde Leo zijn huis om 70% minder warmte te verliezen

Leo en zijn vrouw lieten hun huis in 2011 volledig renoveren en isoleren. Zo heeft hun huis zeventig procent minder warmteverliezen. De kostprijs van de isolatie kwam neer op vijftigduizend euro. Op het vlak van verwarming is Leo een pionier. De Leuvenaar liet een warmtepomp installeren, waardoor hij geen aardolie en stookolie meer nodig heeft.

In 2011 beslisten Leo en zijn vrouw om hun huis in Leuven een stuk klimaatvriendelijker te maken. De woning kreeg een volledig nieuwe isolatie. Ze lieten driedubbel glas steken en een warmtepomp installeren. De kostprijs kwam neer op vijftigduizend euro, maar volgens Leo een zeer verstandige investering. “Op lange termijn betalen die investeringen zich terug. Als je bedenkt dat je dat geld toch gaat uitgeven, dan kan je het beter meteen uitgeven aan een huis dat toekomstgericht is.”

Warmtepomp

Net als tien procent van de Vlamingen heeft Leo zonnepanelen, maar op het vlak van verwarming is hij een pionier. De Leuvenaar liet een warmtepomp installeren, waardoor hij geen aardolie en stookolie meer nodig heeft. Een systeem waar we allemaal naartoe moeten, zegt Pieter Boussemaere, klimaatexpert aan de VIVES Hogeschool: “De doelstelling is dat we tegen 2050 onze huizen zonder aardgas en stookolie gaan verwarmen. Als we die doelstelling willen halen, spreken ze over het afschakelen van honderdduizend woningen per jaar vanaf 2021.”