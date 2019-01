Terwijl gisteravond in zowel Cardiff als Nantes voetbalfans bij elkaar kwamen om hun steun in de zoektocht naar Emiliano Sala (28) te betuigen, dook er later in de Argentijnse media een audiofragment op van de spits dat ietwat weg heeft van een laatste noodkreet vanuit het éénmotorige privévliegtuig.