Zevenjarig meisje sterft aan Amerikaanse grenspost

Een meisje van zeven jaar dat vanuit Guatemala onderweg was naar de VS, is vorige vrijdag gestorven, enkele uren nadat ze opgepakt werd door de Amerikaanse grenspolitie. Dat gebeurde in de woestijn van New Mexico, schrijft de krant The Washington Post.

Het meisje was begeleid door haar vader en maakte deel uit van een groep die bestond 163 migranten. Ze had al dagen niet gegeten en gedronken. De groep trok naar de VS.

Volgens de krant stierf ze aan uitdroging en lichamelijke shock.

Nadat ze opgepakt waren, werd het kind ziek. Voordat ze naar het ziekenhuis werd gebracht, werd ze meer dan 8 uur vastgehouden. Een helikopter heeft haar nog naar het ziekenhuis van de Amerikaanse grensstad El Paso gebracht , maar daar is ze overleden.