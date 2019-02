Youth For Climate roept op tot "wereldwijde staking voor de toekomst" op 15 maart

Klimaatbeweging ‘Youth For Climate’, van onder meer Anuna De Wever en Kyra Gantois, roept iedereen op om op vrijdag 15 maart te staken “voor de toekomst”. Ze willen daarvoor zowel jongeren, ouders als grootouders mobiliseren.

Youth For Climate roept op tot een staking “om te tonen dat de klimaatcrisis een echte crisis is”. “Vervoeg ons! We staken om onze regeringen te zeggen hun huiswerk te maken en ons bewijs te geven”, aldus de organisatie in het Facebookevent 'Global Strike For Future'

De klimaatorganisatie wil een “bewijs” van maatregelen die de klimaatopwarming onder de 2 graden houden. “Als volwassenen ons dit bewijs niet kunnen leveren, laat ze dan eerlijk zijn, deze mislukking toegeven en onze staking vervoegen!”, zo luidt de oproep nog.

“Zeg aan je volwassenen om onze staking te steunen, zeg ze om mee te komen, zeg ze dat je hen nodig hebt om een kans te hebben te overleven in de toekomst! Al 40 jaar lang zijn alle politieke kleuren de oorlog tegen klimaatverandering aan het verliezen! Nu is er alleen nog tijd om de grootteorde van de ramp te verminderen!”, klinkt het verder.

Waar er precies acties zullen plaatsvinden, heeft de klimaatbeweging nog niet meegedeeld.