Yotam Ottolenghi: de rockster die groenten weer sexy maakte

Yotam Ottolenghi is een naam die bij velen geen belletje doet rinkelen, maar wie affiniteit heeft met koken, heeft zeker al eens iets van de Brits-Israëlische chef gemaakt.

Ottolenghi heeft een geheel eigen kijk op koken en brengt die glashelder over in zijn boeken. Zo doet hij dat ook in zijn recente boek ‘Simpel’ dat hij in ons land kwam signeren. Daarnaast bracht Ottolenghi zijn lezers opnieuw de liefde voor groenten bij. “Het is nog nooit op de juiste manier klaargemaakt”, zegt hij bijvoorbeeld over spruiten.

Onmiddelijk uitverkocht

Ottolenghi was gisteren te gast in de Gentse Vooruit. Zijn workshop en lezing waren onmiddellijk uitverkocht.