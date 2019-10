Wallays wint Parijs-Tours na indrukwekkende solo

Weer prijs voor Jelle Wallays (Lotto-Soudal) in Parijs-Tours. Na zijn overwinning in 2014 knalde hij ook in de 113de editie van de Franse eendagskoers naar de zege. De 30-jarige Belg rondde een lange solo fraai af. Wallays volgt Søren Kragh Andersen op. Niki Terpstra en Oliver Naesen bezetten de dichtste ereplaatsen.

Wallays is op de erelijst de opvolger van de Deen Sören Kragh Andersen. Die waagde net voor de uitval van Wallays nog zijn kans, maar zag door een lekke band zijn zegekansen in rook opgaan.

‘Speedy Wally’ reed de laatste jaren al een mooie erelijst bij elkaar. Behalve twee maal Parijs-Tours won hij ook al een etappe in de Ronde van Spanje (2018), Dwars door Vlaanderen (2014), de Omloop van het Houtland (2014) en de GP Cerami (2016).

Reactie Wallays