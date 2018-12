Zwaarste Europese thuisnederlaag ooit voor Real

Real Madrid heeft vanavond op de laatste speeldag van de groepsfase in groep G zijn zwaarste Europese thuisnederlaag ooit geleden. Rode Duivel Thibault Courtois kreeg drie doelpunten om de oren van CSKA Moskou.

Nog opvallender dan de zware nederlaag van Real Madrid zijn de cijfers van CSKA Moskou. De Russen wonnen in de poulefase twee maal van de Koninklijke, maar toch eindigen ze laatste in de groep en vliegen ze zonder pardon van het Europese toneel.

Uniek: #RealMadrid lijdt z’n zwaarste thuisnederlaag ooit (!) in Europa.



CSKA #Moskou wint met 0-3. Nog zotter de Moskovieten winnen 2x van Real en vliegen tóch uit Europa.



What. The. Actual. Fuck.