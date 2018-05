Zverev: "Van waar ben jij makker?"

De Duitse tennisser Alexander Zverev (ATP 3) plaatste zich woensdag moeizaam voor de derde ronde van Roland Garros. Op zijn persbabbel nadien kreeg hij een vraag voorgeschoteld van een Engelse journalist, maar die had een nogal uitgesproken accent. “Ik heb niets van jouw vraag begrepen”, reageerde Zverev.

Zverev vroeg de journalist van waar hij komt. “Gokje wagen? Ik kom van Yorkshire, Engeland.” De Duitser was helemaal in de ban van zijn accent. “Als ze daar ooit een toernooi organiseren, neem ik zeker deel, alleen al voor jullie accent. Heerlijk. Ik heb ook geen woord verstaan van wat je zei, maar dat is niet belangrijk.”