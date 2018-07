Zo zou opstelling Duivels kunnen veranderen dinsdag

Nu Thomas Meunier dinsdag niet mag meespelen tegen Frankrijk, zal de bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martinez enkele veranderingen moeten aanbrengen in de opstelling. "Meunier zou kunnen vervangen worden door Nacer Chadli op de rechterflank", legt VTM NIEUWS-analist Gilles De Bilde uit.

De Rode Duivels kunnen dinsdag tijdens de halve finale tegen Frankrijk niet rekenen op Thomas Meunier. Hij kreeg tijdens de kwartfinale tegen Brazilië een tweede gele kaart dit WK na een fout op Neymar. Daardoor is hij geschorst voor de halve finale. Wie hem zal vervangen en hoe bondscoach Martinez dat probleem zal oplossen, is nog niet duidelijk.

Gilles De Bilde vermoedt dat Chadli hem zal vervangen op de rechterflank. "Yannick Carrasco zou dan opnieuw in de ploeg kunnen komen", legt hij verder uit. In een ander scenario blijft Chadli op rechts spelen komt Thomas Vermaelen in de ploeg. "Dan schuift Jan Vertonghen een rijtje naar buiten en neemt hij de linkerflank voor zich."