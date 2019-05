De festiviteiten zetten zich onverminderd voort in Genk. Nadat de Limburgers zich gisteravond tot kersvers landskampioen kroonden, volgde vanavond de kampioenenhuldiging. De spelers werden in de vooravond als ware helden in een open bus door de stad gereden. Om 20.15 uur verschenen spelers en staff, voor een uitzinnige blauwe mensenzee, op een podium op het Stadsplein.