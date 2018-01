Ontgoocheld, maar ook erg fier. Dat was het gevoel in Hamont-Achel na de wedstrijd van dorpsgenoot en tennisster Elise Mertens. Ongeveer honderd mensen volgden daar samen de halve finale op een groot scherm.

Een lokale bakkerij had voor de gelegenheid zelfs speciale Berlijnse bollen gemaakt, in de vorm en in de kleuren van een tennisbal. Het perfecte ontbijt dus, aangezien de match om vier uur deze ochtend gespeeld werd.