Zo brachten Belgen in Tour rustdag door

Na de zware Alpen waren de wielrenners in de Tour de France toe aan een rustdag. De Belgische ploegen brachten die in alle rust door, en dat leverde leuke beelden op.

De renners van Quick-Step Floors van Patrick Lefevere kregen op deze speciale dag – hoe kan het ook Belgischer – mosselen met friet en bier. Dat laatste om hun nieuwe sponsor Maes te vieren.

In Carcassonne waar het Tourcircus vandaag stilstond was het meer dan dertig graden en dus was een plons in het zwembad zeer welkom. De renners van Wanty-Group Gobert gingen dan ook volledig los.