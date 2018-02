De Olympische Winterspelen in Pyeongchang zijn officieel van start gegaan. Seppe Smits mocht de Belgische vlag dragen met in zijn zog onder meer de bobsleedames. Zij waren onder de indruk van het enthousiaste publiek. “Ik dacht eerst dat het stadion leeg was door de vele effecten”, vertelt Elfje Willemsen, “maar toen Sara (Aerts) zei dat het stampvol zat, zag ik inderdaad dat er super veel volk zat. Dat was heel plezant.”