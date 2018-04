Zlatan heeft zijn debuut bij LA Galaxy gemaakt zoals we van hem gewoon zijn. De spits kwam in de tweede helft van de bank en had slechts zes minuten nodig om een wereldgoal te scoren. In de slotfase maakte de Zweedse superster daarbovenop nog eens het winnende doelpunt. De reactie van Ibrahimovic? “De fans wilden Zlatan, dus ik gaf ze Zlatan”.