Zlatan blijft Zlatan en grapt over leeftijd

Zlatan Ibrahimovic heeft deze nacht z’n eerste persconferentie gegeven als speler van LA Galaxy. En de Zweed heeft zich opnieuw van zijn beste kant laten zien. Op een vraag over z’n leeftijd – Zlatan is 37 – had hij een gevat antwoord klaar.

“Ik voel me zoals Benjamin Button” zei Ibrahimovic. “Ik ben oud geboren en zal jong sterven. Dat staat vast.” Benjamin Button is het hoofdpersonage uit de gelijknamige film ‘the curious case of Benjamin Button’ uit 2008. Daarin wordt Benjamin Button geboren als een oude man en naarmate de tijd wordt zijn lichaam alsmaar jonger. De vergelijking van Zlatan bracht de hele perszaal meteen aan het lachen.

Ibrahimovic sprak zich ook uit over een mogelijke deelname aan het WK. Zlatan nam afscheid van de Zweedse nationale ploeg na het EK van 2016, maar laat de deur toch op een kier voor het komende WK in Rusland. “Laat mij eerst hier genieten. Daarna zien we wel. Als ik wil, ben ik erbij. Daar hoeft niemand mij voor te bellen.”