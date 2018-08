Zijn dit de Hazards en Ronaldo's van de toekomst?

Hoeveel miljoenen kinderen dromen er niet van om ooit zo mooi te kunnen voetballen als de grote Andres Iniesta. In Bierbeek lopen dit weekend alvast heel wat Ronaldo's en Hazards in de dop rond. Het jaarlijkse Eurominiementornooi vindt daar plaats, met topploegen uit binnen- en buitenland, en voor het eerst, met Tanzania, ook een landenploeg.

Alle bekende topclubs zijn vertegenwoordigd in Bierbeek: van PSV Eindhoven tot Chelsea en Eintracht Frankfurt en zelfs Cattle Country uit Namibië. Op en naast het veld levert dat een geweldig contrast op.

Voor de organisatie is het vooral belangrijk dat voetballertjes van over heel Europa, en tegenwoordig ook van ver daarbuiten, elkaar ontmoeten en elkaars cultuur leren kennen. De spelertjes zelf hebben toch allemaal dezelfde droom. “Mijn grote droom is om net zoals Ronaldo of Messi te worden. Eén van de beroemde spelers in de wereld. Ik wil dat iedereen over mij praat, net zoals Messi en Ronaldo”, zegt Thabanello Milner (12) van Cattle Country.