Zidane: "wij vormen geen erehaag voor Barça"

Morgen staat de Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma. Voor Barcelona wordt het de eerste thuiswedstrijd sinds ze vorig weekend kampioen werden op het veld van Deportivo. Maar Real zal de kersverse kampioen niet ontvangen met een erehaag. “Want zij hebben dat ook niet voor ons gedaan” aldus Real-coach Zinédine Zidane.

De hele discussie slaat op het feit dat Barça-coach Erneste Valverde eind vorig jaar weigerde om een erehaag te vormen voor Real toen zij net het WK voor clubs hadden gewonnen. Barcalona kwam meteen daarna op bezoek in het Bernabeu-stadion, maar een erehaag kwam er dus niet. Tot overmaat van ramp won Barcelona toen ook nog eens met 0-3.

Iets wat Zidane duidelijk nog niet vergeten is. “Het feit dat we geen erehaag vormen is mijn beslissing, niet die van de club. Ik heb wel respect voor wat Barcelona bereikt heeft. Ik feliciteer hen ook. Maar ik weiger wel om iets te doen wat zij ook niet voor ons gedaan hebben” is de Fransman duidelijk.