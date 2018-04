Real Madrid-trainer Zinedine Zidane was, zoals iedereen ter wereld, onder de indruk van de weergaloze omhaal van Cristiano Ronaldo gisteren. Maar wat als hij moet kiezen tussen het doelpunt van Ronaldo gisteren of zijn volley in de Champions League-finale van 2002? “Eén van de mooiste doelpunten aller tijden, maar niet zo mooi als de mijne in Glasgow”, aldus de Franse coach goedlachs.

Maar vergelijk vooral zelf, hieronder nog eens het bewust doelpunt van Zidane: