Zdenek Stybar: "Ik ben 50 procent Belg, net als mijn zoon"

Op zijn Italiaanse rondreis langs Belgen voor Milaan-Sanremo bezoekt Merijn Casteleyn vandaag Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick-Step). Een Tsjech, maar getrouwd met de Belgische Ine, en dus voelt hij zich zelf 'voor 50% Belg, net als zoontje Lewis.'

Hij heeft het over de last die van z'n schouders viel, door 2 weken geleden de Omloop te winnen; over het veldrijden, dat de drievoudige wereldkampioen toch wel soms mist; en over de leuke strijd met Astana, want in de zegestand staat Deceuninck - Quick-Step nu 19-18 achter.