Youri Tielemans: “Normaal gezien ga ik deze zomer terug naar Monaco”

Youri Tielemans gaat ervan uit dat hij deze zomer terugkeert naar Monaco. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met Gilles De Bilde voor VTM NIEUWS.

Tielemans is momenteel in bloedvorm. Hij speelde nog maar 12 wedstrijden voor Leicester, maar was bij 8 doelpunten rechtstreeks betrokken. "Mijn vertrek in de winter uit Monaco kwam net op tijd" zo zegt ie zelf, en ook z'n aanpassing bij Leicester verliep verrassend vlot.

Leicester huurt Tielemans momenteel van Monaco en hij verwacht dan ook zelf dat hij terugkeert. "Tenzij er iets beweegt, maar dat is voorlopig niet het geval".

Maar ook z'n gezin vindt de voormalige Anderlechtspeler belangrijk. Die moeten gelukkig zijn. Hij heeft nu een dochtertje van twee die veel tijd inpalmt, maar Tielemans neemt het allemaal met de glimlach: "Er zullen nog Tielemansjes bijkomen", vertelt hij lachend.