Witsel in kwartfinale van Aziatische CL

Tianjin Quanjian, de ploeg van Rode Duivel Axel Witsel, staat in de kwartfinales van de Aziatische Champions League. Witsel leverde een assist in het 2-2-gelijkspel tegen Guangzhou Evergrande.

Tianjin speelde in de heenmatch thuis 0-0 gelijk tegen Guangzhou. In de terugwedstrijd kwam de ploeg van Axel Witsel twee keer op achterstand, maar het zette die telkens recht. Witsel gaf de assist voor de 1-1, Alexandre Pato maakte de kans af.

Witsel en co. staan zo in de kwartfinales van de Aziatische Champions League. In de Chinese Super League gaat het minder goed met Tianjin Quanjian. Na tien speeldagen staat het negende met twaalf punten. Dat zijn er acht minder dan leider Shanghai SIPG.