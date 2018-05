Witsel: "Blessure is niet ernstig"

Axel Witsel miste de eerste volledige groepstraining vandaag bij de Rode Duivels. Hij kreeg bij zijn club Tianjin Quanjian in de Aziatische Champions League een trap op de knie. "Het is niet te ernstig", stelt Witsel iedereen gerust.

Verder blikt de verdedigende middenvelder vooruit naar het WK in Rusland. “De hele ploeg werkt hard en probeert stap per stap beter te worden. We hebben nu meer ervaring dan op het WK in Brazilië en zijn ook veel sterker dan vier jaar geleden. “ Als we Witsel mogen geloven, komt het dus goed met onze Rode Duivels.