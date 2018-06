Winnen of niet? Dit denken supporters

Moeten de Rode Duivels vanavond winnen en voor groepswinst gaan? Of eindigt ons land toch beter tweede? Met die vraag trok VTM NIEUWS-journalist Michiel Ameloot de straat op in Rusland.

"We hopen dat we een match te zien krijgen. We hebben ver gereisd en dat heeft ons toch wel wat geld gekost. Ik hoop dus dat we een wedstrijd zullen zien”, zegt een van de fans.

En daar is ook een andere supporter het mee eens. “Het is een dubbel gevoel. Ik vind dat we sowieso moeten gaan voor winst. Dan haal je negen op negen en dat is volgens mij een unicum voor België.”

Vetrouwen behouden

Ook analist Gilles De Bilde hoopt op een mooie wedstrijd. “Gewoon vol voor de winst gaan en het vertrouwen dat er nu is, zo goed en zo lang mogelijk behouden. Met alles wat ik al gezien heb op het WK, moet België in staat zijn om het elke ploeg moeilijk te maken.”

De supporters van de Rode Duivels blijven intussen verder verbroederen met de fans van de Engelse nationale ploeg. Vooral onze landgenoten zorgen voor sfeer.