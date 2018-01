"Wil ook wel eens in driekleur koersen"

Wout van Aert is zondag topfavoriet om zichzelf op te volgen als Belgisch kampioen veldrijden. De wereldkampioen won het BK de voorbije twee jaar, maar telkens pakte hij ook goud op het WK. “Ik hoop, neen eigenlijk hoop ik het niet, … Maar ik wil ook wel eens in die Belgische trui koersen. Een nieuwe wereldtitel ga ik natuurlijk ook niet laten liggen.”

Van Aert kan het BK voor de derde keer op rij winnen. Hij zou zo in een knap rijtje renners terechtkomen die dat presteerden. De voorbije week werkte Van Aert een trainingsstage af in Griekenland met zijn wegcollega’s. “Ik voel me goed. Het is lang geleden dat ik nog met een crossfiets heb getraind, maar het vlot voorlopig.”

In het zand van Koksijde vindt Van Aert een parcours dat hem goed ligt. Hij is dan ook de enige topfavoriet. “Blijkbaar is dat zo. Dat is de laatste jaren altijd hetzelfde. Wanneer de koers begint, koersen we weer zoals anders. Vooraf is het altijd een leuk spelletje.”