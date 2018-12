Wout Van Aert is de favoriet om woensdag de Kristallen Fiets te winnen. Dat zegt Tom Boonen, zelf vier keer winnaar van de prijs voor de beste Belgische wielrenner van het jaar. Woensdag is Boonen opnieuw co-presentator van het gala. Afgelopen week trok hij naar het circuit van Zolder voor een gesprek met VTM NIEUWS-wielerjournalist Merijn Casteleyn, over de favorieten in alle categorieën.