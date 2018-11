Cristiano Ronaldo heeft eindelijk voor Juventus gescoord in de Champions League. En hoe. De Portugese superster nam een lange bal in één keer heerlijk op de slof en scoorde zo de 1-0 tegen zijn ex-club Manchester United.

De goal van Ronaldo volstond wel niet voor de zege, want invaller Juan Mata bracht United met een knappe vrije trap enkele minuten voor het einde langszij. Manchester ging nog op en over Juventus, want een vrije trap van Ashley Young dwarrelde via Bonucci nog in doel.