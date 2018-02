Wellens favoriet in eerste Omloop

Hij rijdt zaterdag voor het eerst de Omloop Het Nieuwsblad en is meteen een van de favorieten. Tim Wellens dankt die favorietenrol aan zijn knappe eindzege in de Ruta del Sol vorige week. “Die goede benen kunnen niet op één week tijd weg zijn.”

Tim Wellens heeft een groot nadeel: een gebrek aan parcourskennis. “Dat kan inderdaad de grootste reden zijn waarom ik zaterdag niet goed zou rijden. Ik heb de wegen wel verkend, maar op training verkennen is iets helemaal anders dan in koers.”

Naast Wellens heeft Lotto-Soudal met Tiesj Benoot nog een serieuze kanshebber op de zege in de Omloop. Benoot is nog maar net terug van hoogtestage en heeft het parcours dus niet meer verkend. “Ik heb dat eind december al gedaan en ik ken het parcours goed. De conditie is nu het belangrijkste.” En die is goed, denkt hij. “In Argentinië was het gevoel veel beter dan verwacht. Ik heb goed kunnen trainen, de rest volgt wel.”