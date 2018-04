Weergaloze goal Ronaldo bezorgt hem record

Cristiano Ronaldo heeft zichzelf een nieuw doelpuntenrecord cadeau gedaan in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. De Portugees scoorde twee keer, waaronder een fenomenale omhaal. Het leverde hem zelfs applaus van het Juventus-publiek op. Ronaldo scoorde nu al 10 Champions League-wedstrijden op rij, niemand deed ooit beter.

