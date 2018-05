Wat met Radja op stickers en blikjes?

De Belgische Voetbalbond bekijkt vandaag wat er met de Rode Duivels-merchandising gebeurt, nu Radja Nainggolan niet mee mag naar het WK in Rusland. De Duivel staat namelijk al op talrijke stickers en affiches.

De voetbalbond verspreidde in februari nog een campagnefilm om de Rode Duivels tot aan het WK te promoten en ook daarna. In het spotje zit ook Nainggolan. “En dat blijft zo”, zegt de Voetbalbond. Ze trekt de campagnespot niet in. Of Nainggolan ook te zien zal zijn op nieuwe affiches en in spotjes, dat kan de bond nog niet zeggen.

Carrefour

Supermarktketen Carrefour verkoopt onder meer een stickerboek met Nainggolan op de cover, maar is niet van plan om dat aan te passen. De winkelketen zegt dat ze kiezen om een team voorop te stellen, waar Radja Nainggolan deel van uitmaakt. “Het feit dat we naar Rusland mogen, hebben we ook aan hem te danken”, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste Van Outryve. “Hij hoort erbij.”

Cola-blikjes

Ook voor frisdrankengigant Coca-Cola verandert er niets. Daar hebben ze toevallig goed gegokt, want Nainggolan staat niet afgebeeld op de blikjes. Er konden maar vijftien Duivels geselecteerd worden om erop te laten drukken. Coca-Cola maakte toen de keuze om Nainggolan niet op de blikjes te zetten.

Twee jaar geleden gokten ze wel al eens verkeerd. Vincent Kompany stond toen op de blikjes, maar hij kon niet spelen op het EK in Frankrijk.

Belgium

Jupiler, of Belgium, verandert ook niets aan zijn campagne. Ze blijven bierglazen verkopen met de afbeelding van Nainggolan en hij blijft ook op de kroonkurken van hun flesjes staan.