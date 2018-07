Waarom De Keersmaecker een geel truitje draagt

François De Keersmaecker, ex-voorzitter van de Belgische voetbalbond, is nog steeds hevige fan van het Belgische elftal. “Ik had dit niet durven te hopen, maar ze hebben het toch maar gedaan, alle wedstrijden gewonnen. Schitterend parcours, ze evenaren het fameuze record van ’86, fantastisch”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Voor vanavond geeft De Keersmaecker de Duivels vijftig procent kans om te winnen van Frankrijk. Met de spirit die ze nu hebben, en de focus die ze nu hebben, willen ze het hoogste bereiken, en dat is de beker, zo zegt De Keersmaecker. “Ik denk dat we wereldkampioen kunnen worden, we moeten erin geloven”, voegt hij daar nog aan toe.

Dat hij tijdens deze prestatie geen voorzitter meer is, vindt De Keersmaecker niet erg. “Ik denk dat ik toch aan de wieg stond van het parcours dat ze hebben afgelegd. Ik ben hier als supporter, niet als voorzitter, maar ik ben erg blij dat ik het kan meemaken”, zegt hij.

Over de vraag waarom De Keersmaeker een geel en geen rood truitje van de Rode Duivels aanheeft, kan hij kort zijn. Hij had nochtans een rood truitje gevraagd…