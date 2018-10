Vriendin Bart Vertenten: "Hij leefde voor zijn job"

De verloofde van scheidsrechter Bart Vertenten, die is aangehouden in het voetbalschandaal, reageert zeer emotioneel op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. “Zijn carrière is kapot”, reageert ze exclusief aan VTM NIEUWS.

Hetty Boons is er rotsvast van overtuigd dat Vertenten niets verkeerds heeft gedaan. “Hij leefde voor zijn job. Hij bereidde zijn matchen altijd goed voor. Hij was de ‘upcoming man’ in UEFA. Omdat hij correct fluit, niet omdat hij matchen manipuleert”, zegt ze emotioneel.

Volgens Boons was het contact van Vertenten met makelaar Veljkovic volledig onschuldig. ‘Ze babbelden als voetbalkenners. Daarom manipuleer je nog geen matchen”, legt ze uit.

Vertentent en Boons gaan trouwen in januari en ze wonen al vijf jaar samen. Boons hoopt dan ook dat de hele zaak snel overwaait. “Ik hoop dat dit rechtgezet kan worden, dit is verschrikkelijk.”