Vriend Mertens: "Ik ben heel trots op haar"

Een opvallend verhaal is de relatie tussen Elise Mertens en haar coach Robbe Cyssens. Die is ook haar vriend. Na de overwinning tegen Svitolina was die natuurlijk heel tevreden. “Ik ben heel trots, zowel als coach als vriend is dit een heel mooi moment. Ik ben blij dat ik dit moment met haar mag delen.”

Elise Mertens zelf houdt wel haar nuchtere zelf. “Alle berichten die ik nu krijg, zijn heel leuk. Maar ik probeer toch m’n voeten op de grond te houden. De focus is nu heel belangrijk.” Mertens verloor nog geen set op deze Australian Open en speelde tegen het nummer vier van de wereld ijzersterk. “Het was toch één van m’n beste wedstrijden uit m’n carrière. Het plannetje dat ik vooraf had, heeft vandaag echt gewerkt. Op een gegeven moment wist zij niet meer wat doen.”

Haar coach/vriend treedt haar bij. “Ik wist dat ze dit niveau kon spelen. Op training heeft ze dat al een paar keer laten zien. Maar dat ze dat nu laat zien in de kwartfinale is heel knap.”