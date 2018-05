“We moesten punten pakken om een goede zaak te doen”, zei kapitein Ruud Vormer na afloop. Hans Vanaken was, vooral na vorig weekend, tevreden met de driepunter: “Vorige week was een gemiste kans, we moesten onze hoofden weer in dezelfde richting krijgen.” Mits een punt kan Club zondag kampioen worden in Sclessin. “We hebben nog twee kansen om het af te maken, maar liefst zondag al”, vertelde jelle Vossen.