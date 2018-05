Vormer over hands: "Wat kon ik daaraan doen?"

Dé fase van de kampioenenwedstrijd van Club Brugge was zonder twijfel de gelijkmaker. De scheidsrechter keurde het doelpunt van Vossen goed na het bekijken van de beelden, ook al kreeg Ruud Vormer de bal tegen de arm bij de assist. “Wat kon ik daaraan doen?”

Vormer vond de beslissing van de scheidsrechter dus correct. “Ik had mijn ogen dicht. Ik maak een sliding om te bal te houden en de bal glijdt zo tegen mijn arm. Ik vind het een juiste beslissing van de ref.”

Dankzij de 1-1 op Standard is Club Brugge zeker van de landstitel. Een verdiende titel ook klinkt het bij de spelers in koor. “We hebben geen top play-offs gespeeld, maar we hebben ons getoond in de reguliere competitie”, aldus Vormer. Hans Vanaken volgt hem: “We stonden bijna een heel seizoen op de eerste plaats. Dan ben je verdiend kampioen.”

Vossen: "Het kan verkeren"

Jelle Vossen maakte uiteindelijk de kampioenengoal. “Het kan verkeren hé. Een paar weken geleden was er geen sprake meer van mezelf en nu ben ik opnieuw belangrijk. Het is een fantastisch gevoel. Ik ben er ook altijd in blijven geloven.

"Nieuwe functie volgend seizoen"

Voor Timmy Simons is het zijn zevende landstitel, de vierde met Club Brugge. Volgende week zondag speelt hij wellicht zijn allerlaatste wedstrijd. “In alle euforie kan je veel zeggen, maar waarschijnlijk krijg ik volgend seizoen een nieuwe functie.”