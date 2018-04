Vormer: "Heel tevreden en opgelucht"

Ruud Vormer was gisteren opnieuw in goeden doen en dat vertaalde zich in een 6-0 overwinning van Club Brugge tegen Sporting Charleroi. “Dit hadden we nodig na die twee nederlagen” zei Vormer. “We hebben heel veel gecreëerd. Die 6-0 is terecht, ik ben heel tevreden.”

Gouden Schoen Ruud Vormer haalde na nieuwjaar niet meer het niveau van in de eerste helft van het seizoen. Toen was hij nog goed voor 7 doelpunten en 14 assists. In 2018 haalde Vormer ‘slechts’ 1 goal en 3 assists. Maar tegen Charleroi stond hij opnieuw aan het kanon. “Ik ben ook opgelucht. Ik sta elke week met m’n kop in de krant en soms gaat het gewoon niet. Dat is voor mij ook lastig, want ik wil heel belangrijk zijn voor het team. Dat gaat soms in m’n hoofd spelen, vandaag ook, maar op een positieve manier.”

Naast Vormer speelden ook Wesley (twee doelpunten) en Hans Vanaken (één goal en twee assists) een belangrijke rol in de ruime overwinning. Daardoor staat Club nu opnieuw zes punten voor op eerste achtervolger Anderlecht. “Ik denk dat als we zondag winnen van Standard, we kampioen zullen worden” klonk het bij Wesley.