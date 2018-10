Voorzitter Lokeren: "Ik weet niet meer dan jullie"

De voorzitter van voetbalclub KSC Lokeren, Roger Lambrecht, wilde gisterenavond geen commentaar geven op het feit dat zijn trainer Peter Maes is opgepakt. “Ik heb hetzelfde gehoord als u”, zei hij kort aan VTM NIEUWS. Over hoe het nu verder moet met de club, wilde Lambrecht niets zeggen.

Lokeren-trainer Peter Maes werd gisteren opgepakt in het onderzoek naar fraude en witwaspraktijken in de Belgische voetbalcompetitie. Reden van de arrestatie is wellicht de makelaar van Maes, Dejan Veljkovic. Veljkovic zit al een tijdje in de cel voor zijn rol in matchfixing en witwaspraktijken.

Lees ook: Trainer Peter Maes van Lokeren gearresteerd