Volksfeest in Zagreb na WK-overwinning

Duizenden Kroaten hebben gisteren in Zagreb de overwinning van hun elftal tegen Engeland gevierd. De Kroaten bogen een 0-1-achterstand om in een 2-1-overwinning in verlengingen, en halen zo voor de eerste keer ooit de finale van het WK voetbal.

Het zag er nochtans lang niet goed uit voor de Kroaten. Na vijf minuten keken ze al tegen een achterstand aan. Het feest was dus ook compleet toen ze eerst gelijk maakten, verlengingen uit de brand sleepten, en daarin nog de overwinning behaalden. De vreugdetaferelen in de Kroatische hoofdstad spreken boekdelen.