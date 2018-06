Volg het WK voetbal bij VTM NIEUWS

VTM NIEUWS is al in WK-modus, maar vanaf donderdag schakelen we nog een versnelling hoger. Overmorgen vertrekt ook ploeg van VTM NIEUWS naar Rusland, in het spoor van de Rode Duivels. Je kan het WK voetbal hier dan ook op de voet volgen.

Onze VTM NIEUWS-ploeg volgt het WK ter plaatse op de voet. Ze laten ons meekijken achter de schermen en voorziet de wedstrijden van een uitgebreide voor- en nabeschouwing.

Je kan alles vanop de eerste rij volgen bij VTM NIEUWS: zowel online als in het televisienieuws om 13 uur en 19 uur. Hou zeker ook de sociale media van VTM NIEUWS en Stadion in de gaten voor alle nieuws en weetjes.