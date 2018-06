Voetbalvedetten komen aan in Rusland

Lionel Messi is gisteravond geland in Rusland, samen met zijn ploegmaats van Argentinië, de vice-wereldkampioen. Eerder op de avond was ook Portugal al geland, de Europese kampioen. Met aan boord Cristiano Ronaldo.

Argentinië kwam een dag te vroeg aan. De oefenwedstrijd tussen Israel en Argentinië werd afgelast, waardoor de Argentijnen gisteren al konden vertrekken. De Argentijnen hebben een basiskamp op 100 kilometer van Moskou en openen hun WK zaterdag tegen Ijsland.

En ook die zijn er al. Twee jaar geleden waren ze de verrassing op het EK, nu mag IJsland voor het eerst deelnemen aan het WK. Niet slecht voor een land met amper 350.000 inwoners.

Portugal verblijft net als de Rode duivels in de buurt van Moskou en kreeg in het basiskamp een traditionele Russische ontvangst, met muziek en brood met zout. Ronaldo grapt met zijn trainer Fernado Santos en zijn ploegmaats. Ontspannen kan nog even: volgende vrijdag moet de Europese kampioen wel al vol aan de bak in zijn eerste WK-wedstrijd tegen Spanje.