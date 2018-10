Voetbalschandaal: wie blijft aangehouden?

Vanmiddag verschijnen Club Brugge-trainer Ivan Leko en scheidsrechter Sébastien Delférière voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Ze werden allebei gisteren aangehouden en spendeerden de nacht in de cel. De onderzoeksrechter beslist later vanmiddag of Leko en Delférière aangehouden blijven.

Er blijft onduidelijkheid over wie wat gedaan heeft. De spilfiguren in het schandaal rond matchfixing en financiële fraude zijn voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Zij worden nu, in het bijzijn van hun advocaten, verhoord in Hasselt.

Gerechtsgebouw Hasselt

Vanmorgen was het een af- en aanrijden van advocaten aan het gerechtsgebouw in Hasselt. Al vroeg in de ochtend arriveerden advocaten Tom Bauwens en Jean-Phillipe Mayence om hun cliënt Mogi Bayat bij te staan tijdens diens verhoor. Ook Sven Mary was van de partij. Hij zal de derde makelaar, Karim Mejjati, verdedigen.

Kris Luyckx, de advocaat van Dejan Veljkovic, is de enige die iets kwijt wil. Hij is kwaad en vindt het “bedenkelijk dat hij zijn cliënt pas 24 uur later ziet”.

Leko

Over de rol van Club Brugge-trainer Ivan Leko heerst nog veel onduidelijkheid. Hij spendeerde de nacht in de cel, en vanmiddag beslist de onderzoeksrechter of hij vastgehouden blijft. Ook scheidsrechter Bart Vertenten is vanochtend urenlang verhoord.

