Voetballer Emiliano Sala vermist: wat met de transfersom van 17 miljoen?

De hoop om Emiliano Sala levend terug te vinden, verdwijnt met de minuut. De kwestie ligt erg gevoelig omdat de voetballer nog altijd geldt als vermist, maar de pijnlijke vraag dringt zich wel op. Wat moet er gebeuren met de transfer van 17 miljoen euro, een recordbedrag in de geschiedenis van Cardiff City? En in welke mate zijn clubs tegen dergelijke drama’s verzekerd?

In het algemeen sluiten voetbalclubs twee soorten verzekering af. Enerzijds is er de verzekering tegen lichamelijke schade die een speler kan oplopen door activiteiten onder de vleugels van de werkgever: blessures tijdens een training, een wedstrijd enz... Anderzijds kan een club ook een verzekering afsluiten die haar beschermt wanneer ze schade oploopt door activiteiten die niet direct voetbalgerelateerd zijn: een auto-ongeval bijvoorbeeld of in het geval van Sala, een vermissing.

Wat zijn de gevolgen voor FC Nantes en Cardiff City?

De situatie is even pijnlijk als uniek. Emiliano Sala tekende vorige zaterdag een contract bij Cardiff City. Amper twee dagen later verdween de Argentijnse spits van de aardbodem toen hij het Kanaal overstak met een privévliegtuigje. Nantes zou normaliter 17 miljoen euro vangen voor de transfer. De vraag is: was de transfer van Sala al officieel bekrachtigd? En indien ja, moet Cardiff de transfersom van 17 miljoen euro effectief betalen? De Franse advocate Alexandra Cohen-Jonathan is formeel: “Een transfercontract is juridisch geldig van zodra het is goedgekeurd door de FIFA. Mocht dat in dit geval gebeurd zijn, is het aan Cardiff om de transfersom van 17 miljoen euro te betalen aan Nantes. Zelfs als de speler intussen overleden zou zijn.”

Bronnen dicht bij Nantes menen te weten dat de FIFA in de loop van maandag groen licht gaf voor de transfer van Sala. Sinds maandagavond ontbreekt van de Argentijnse spits elk spoor.

Welke verzekering komt tussenbeide?

Zowel Nantes als Cardiff City zullen verzekeringscontracten van beide types zoals hierboven beschreven, hebben afgesloten voor hun spelers, meent advocate Cohen-Jonathan. “Alleen stelt zich de vraag: gelden die contracten nog voor Nantes, als de transfer van Sala al een feit was? En had Cardiff de verzekering voor Sala begin deze week al afgesloten?” Het zijn vragen die enkel specialisten die dicht bij het dossier staan, zullen kunnen beantwoorden. Maar dat het om een heikele juridische kwestie gaat, staat buiten kijf.

Wie zal er uiteindelijk moeten opdraaien?

“In elk geval, iémand zal die 17 miljoen euro moeten betalen”, zegt Cohen-Jonathan. “De kwestie is: wie moet daarvoor opdraaien? Cardiff City, de verzekeringsmaatschappij of de transportfirma, als die laatste haar verantwoordelijkheid kan worden aangetoond. Normaliter geldt er een automatische compensatie tot maximum 100.000 euro bij vliegtuigongevallen. Maar als er bewijzen zijn van een manifeste fout door de transportfirma, dan heeft de benadeelde recht op de vollédige compensatie. In dit geval dus 17 miljoen euro, ja. Het is dan aan de voetbalclubs om aan te tonen dat de transportfirma een fout heeft begaan. Ik lees dat de speler zich in een audioboodschap zorgen maakte over zijn veiligheid aan boord van het toestel. Dan lijkt het me logisch dat er een onderzoek volgt over het feit of het vliegtuig wel in goede staat was.”