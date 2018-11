Voetbalgekte in Argentinië: vol stadion … voor een training

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires spelen Boca Juniors en River Plate morgen dé match van het jaar. En daar wilt veel volk naar komen kijken. Alleen al naar de trainingen zijn tienduizenden mensen komen kijken.

50.000 uitzinnige supporters en nog eens duizenden die niet meer binnen konden … voor een training. De term ‘Clásico’ wordt te pas en te onpas gebruikt voor een beladen derby. Maar de wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate mag met recht en reden de ‘Super Clásico’ genoemd worden.

De aanloop naar de ‘Super Clásico’, de match van het jaar in Zuid-Amerika, tussen Boca Juniors en River Plate. De twee ploegen zijn aartsrivalen en spelen morgen de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Alleen al naar de trainingen zijn tienduizenden mensen komen kijken.

Duels

Beide ploegen komen uit Buenos Aires, de duels zijn altijd op het scherpst van de snee, op en naast het veld. Al zijn in Buenos Aires sinds 2013 geen bezoekende supporters meer toegelaten, uit vrees voor rellen en zelfs doden.

In de onderlinge duels leiden de Boca Juniors met 88 zeges tegenover 81 voor River Plate. Ook in de Copa Libertadores doet Boca het beter: 10 keer speelden ze de finale, 6 keer wonnen ze. River Plate speelde 5 finales, en won er daarvan 3.

Finale

Nog nooit speelden ze tegen elkaar in de finale van de Copa Libertadores. De laatste keer was in de achtste finale, in 2015. Toen werd Boca uit het toernooi gehaald omdat een fan tijdens de rust met pepperspray in de spelerstunnel had gespoten.

Tickets

Ticketprijzen voor de terugwedstrijd van morgen gaan op de zwarte markt tot 4.800 euro. En dus besloot Renzo, een jongetje van 6, zijn speelgoed te verkopen om naar El Monumental te kunnen gaan, het stadion van River Plate. De foto ging viraal en een supportersvereniging heeft twee tickets geregeld: voor Renzo en zijn mama.