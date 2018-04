Videoref op non-actief gezet na Gent - Standard

Als het van scheidsrechtersbaas Johan Verbist had afgehangen, had de videoref moeten tussenkomen bij de fout van Koutroubis op Gent-speler Gigot. “Ik kan de frustraties bij AA Gent begrijpen. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de VAR een goede wedstrijd achter de rug heeft.” Ondertussen is het VAR-team van gisteren op non-actief gezet.

Na AA Gent – Standard stond de videoref andermaal ter discussie. In de eerste helft werd een duidelijke trekfout van Koutroubis op Gigot niet gefloten en kwam de videoref ook niet tussenbeide. “Het was precies een ippon uit het judo” zei Gent-coach Yves Vanderhaeghe achteraf. “Vandaag was het er opnieuw over. Het is niet de eerste keer dat de VAR tegen ons is.”

Volgens Verbist heeft de videoref de fase wel degelijk bekeken. “Maar hij heeft het geïnterpreteerd als geen fout. Hij vond of dacht dat Gigot ook een arm rond de speler van Standard had. Maar wat mij betreft had de videoref bij deze fase wel moeten tussenkomen.”

VAR op non-actief

Ondertussen is Yves Marchand, de videoref van gisteren, op vraag van de Pro League op non-actief gezet. "Hij kreeg een negatieve beoordeling en zal in de toekomst niet meer ingezet worden" aldus Pierre François, voorzitter van de Pro League. In totaal waren er vier VAR-teams actief en na deze beslissing blijven er nog drie over. Die zullen telkens ingezet worden tijdens de wedstrijden van play-off 1. Het gaat om ex-scheidsrechters Tim Pots, Christophe Delacour en Kris Bellon.

Zo is de videoref voor de zoveelste keer onderwerp van discussie. “Met het systeem is niets verkeerd. Maar het zijn nog altijd de mensen die het bedienen die de beslissingen nemen" zegt scheidsrechtersbaas Verbist. "Het enige dat wij kunnen doen is nóg meer opleidingen geven zodat de videoref op het juiste moment de juiste beslissing neemt.”