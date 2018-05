Vertonghen: "Radja gehoord, nu vooruit kijken"

Jan Vertonghen heeft vandaag in thuisstad Temse de Jan Vertonghen Foundation opgericht. Die gaat speelomgevingen voor kinderen creëren. Vandaag werd meteen een eerste veldje geopend. Vertonghen kwam ook nog even terug op de niet-selectie van Radja Nainggolan. “We begrijpen het, maar nu moeten we echt vooruit kijken.”

Radja Nainggolan werd vorige week niet opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez om mee te gaan naar het WK in Rusland. “Zoals de meeste jongens heb ik Radja gehoord. Ik begrijp dat er veel om te doen is, maar vanaf morgen (wanneer alle Rode Duivels voor het eerst samenkomen) moeten we ons op Rusland richten” aldus Vertonghen, die de hele heisa wil afsluiten. “Iedereen heeft nu zijn ‘klapke’ kunnen doen. Laat ons nu vooruitkijken naar Portugal en daarna vooral Panama, want daar gaat het om. Dat moet iedereen nu begrijpen.”

100e cap

Vertonghen staat ook voor een mooi jubileum. Als hij met de Rode Duivels in actie komt in de oefenwedstrijd tegen Portugal pakt hij z’n 100e cap. “Ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er enorm naar uit. Het is echt een magisch getal. Het lijstje is niet zo groot van spelers die 100 wedstrijden voor hun land gespeeld hebben. Ik ben er dan ook heel trots op.”