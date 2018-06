Vertonghen: “Ik speel zeer graag voor België”

Als Jan Vertonghen zaterdag speelt tegen Portugal, zal het zijn honderdste cap zijn voor de Rode Duivels. De recordhouder is dan ook fier om deze mijlpaal te bereiken: “Het zegt vooral dat ik graag voor de nationale ploeg speel. Ik wil elke match spelen en ik ben zeer trots op mijn honderdste cap.”

Zijn allereerste cap kan Vertonghen zich nog goed herinneren: “Het is dag op dag 11 jaar geleden, het was toen ook tegen Portugal. Het was toen een grote verrassing om te mogen spelen voor de Rode Duivels. Elke match ben ik fier om te spelen voor België.”

“Raar dat zoiets gebeurt in een professionele omgeving”

Vertonghen kwam nog even terug op de ‘Matrasgate’: “Ik vind het zeer bizar dat we het op deze manier vernemen. Ik begrijp niet goed dat zoiets kan gebeuren in een professionele omgeving als deze. Niemand weet wat waar is of wat niet waar is.”

