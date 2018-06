Jan Vertonghen staat aan de aftrap in de oefeninterland tegen Portugal. Dat betekent voor Vertonghen zijn honderdste cap als Rode Duivel. De recordhouder bereikt zo een mooie mijlpaal in zijn carrière. Daarvoor werd hij uitgebreid in de bloemetjes gezet voor de aftrap tegen Portugal in het Koning Boudewijnstadion. Zijn moeder deelde naar traditie een pet uit aan haar zoon.