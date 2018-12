Verschueren: "Nieuwe trainer pas voor na Nieuwjaar"

"Een nieuwe trainer voor RSC Anderlecht zal waarschijnlijk pas voor na Nieuwjaar zijn", zegt sportief directeur van Paars-Wit Michael Verschueren aan VTM NIEUWS. Eind vorige week werd trainer Hein Vanhaezebrouck aan de deur gezet na tegenvallende resultaten.

Karim Belhocine is bij RSC Anderlecht de tijdelijke opvolger van de zondag ontslagen Hein Vanhaezebrouck. Belhocine was assistent van Hein bij paars-wit en krijgt op zijn beurt Jonas De Roeck als assistent-trainer in de komende twee wedstrijden, op bezoek bij Moeskroen (22/12) en thuis tegen Waasland-Beveren (27/12). "Het is ook mogelijk dat Belhocine blijft, maar dat moeten we nog afwachten", aldus Verschueren.