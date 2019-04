Michael Verschueren, de manager van Anderlecht, zegt in een interview met VTM NIEUWS dat hij teleurgesteld is na de zware kritiek van ex-coach Hein Vanhaezebrouck. Anderlecht blijft erbij dat hun voormalige trainer wel correct is uitbetaald.

Van Haezebrouck zei gisteren dat hij drie en een halve maand na zijn ontslag nog een flink deel te goed heeft, en hij hekelde het beleid van voorzitter Marc Coucke.