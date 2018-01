Vermote: "Serge heeft mij overtuigd in Tour"

Julien Vermote begint dit seizoen aan een nieuw avontuur. De kilometervreter van bij Quick-Step Floors mag nu zijn eigen kans gaan bij Dimension Data. Daar wordt hij ploegmaat van Serge Pauwels en het klikt goed tussen de twee: “Hij mag mijn weegschaal gebruiken en ik zijn haardroger.” VTM NIEUWS ging bij hen langs op stage in Spanje.

Pauwels overtuigde Vermote afgelopen zomer in de Ronde van Frankrijk om naar zijn team te komen. “Het was de vijfde rit die Marcel Kittel won. Gilbert kwam mij toen even aflossen op kop van het peloton en ik moest stilaan een beslissing gaan nemen over mijn toekomst. Ik had al van Cav (Mark Cavendish) gehoord en ben toen ook met Serge gaan praten. Het waren de enige 21 minuten waarin ik vrijaf had en daar heb ik dus goed gebruik van gemaakt”, aldus Vermote.

"Vertrouwen vanuit de ploeg"

Vermote is bij Dimension Data niet langer superknecht, maar mag er zijn eigen kans gaan. “Het is een heel leuke ploeg met een goede ambiance. Voor mij is het een uitdaging, maar er is vertrouwen vanuit de ploeg. Ik krijg ook een mooi programma voorgeschoteld. Het is een nieuwe wending in mijn carière.”

De 28-jarige Vermote rijdt het hele klassieke voorjaar. Ploegmaat Serge Pauwels gelooft in zijn ploegmaat. “We verwachten natuurlijk niet dat Julien morgen al de Ronde van Vlaanderen wint, maar ik zie hem wel in de finale in Harelbeke en Waregem. Dan moet hij opportunistisch genoeg zijn om zijn kans te gaan.”

Pauwels gaat voor Tourrit

Serge Pauwels zelf begint ondertussen al aan zijn vierde jaar bij de Zuid-Afrikaanse ploeg. “Dit is voor mij de ploeg waar ik het liefst voor rij. Ik kan hier de renner zijn die ik wil zijn. Ik hoop dit jaar opnieuw de Tour te rijden en even goed te doen als de voorbije jaren. Hopelijk vallen de puzzelstukjes dan eens in mekaar en win ik een rit.” Ploegmaat Vermote gelooft er alvast in. “Hij moet er blijven in geloven.”

"Fietsen voor hoger doel"

Dimension Data is niet zomaar een wielerploeg. Het is “fietsen voor een hoger doel”, zoals Pauwels het zegt. Het team zet zich in voor het project Qhubeka dat kinderen in Zuid-Afrika een fiets bezorgt. “Het project is echt gemeend”, zag Vermote tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika. “Het leeft ook in de ploeg. Het brengt rust en motivatie op momenten dat het iets zwaarder wordt. De dag dat je een fiets aan die kinderen geeft, dat is echt speciaal.”